Absolutely fabulous : votre film de jeudi

FILM – Jeudi 6 juillet à 19 h 35, séance cinéma sur TNTV avec le film » Absolutely fabulous « , adaptation au grand écran de la série britannique culte



Réalisateur Mandie FLETCHER, avec Jennifer SAUNDERS | Joanna LUMLEY | Julia SAWALHA

Edina et Patsy mènent toujours la grande vie à laquelle elles sont habituées, virevoltant entre paillettes et glamour, dépensant, buvant et sortant dans les endroits les plus branchés de Londres. Mais quand elles poussent accidentellement Kate Moss dans la Tamise lors d’une soirée de lancement so à la mode, elles se retrouvent au coeur d’une tempête médiatique autour de la disparition prématurée du top model et sont poursuivies sans relâche par les paparazzi. Fuyant sans un sou sur la Côte d’Azur, le paradis des milliardaires, elles échafaudent un plan pour rendre leur échappée permanente et mener la belle vie pour toujours !



Jeudi 6 juillet à 19 h 35 à 19 h 20