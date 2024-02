À tout jamais, une histoire de Cendrillon : votre film de dimanche

FILM – Dimanche 11 février à 19 h 30, passez une belle soirée cinéma avec Drew BARRYMORE et le film « À tout jamais, une histoire de Cendrillon »

Réalisateur Andy TENNANT, avec Drew BARRYMORE | Anjelica HUSTON | Jeanne MOREAU

Adaptation moderne de la célèbre légende qui connaît dans le monde prés de cinq cents versions dont la première serait d’origine chinoise et liée à la passion bien connue de ce peuple pour les petits pieds. Dans cette version, Danielle, l’héroïne, n’a rien d’une victime et décide de son propre chef de rester dans la maison paternelle après la disparition de son père, entre sa marâtre Rodmilla et ses deux soeurs Marguerite et Jacqueline. Cette Cendrillon est belle, libre et surtout éminemment spirituelle et cultivée. Elle saura séduire le futur héritier du trône de France.

À tout jamais, une histoire de Cendrillon

Dimanche 11 février à 19 h 30