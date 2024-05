100% FENUA – Dimanche 26 mai à 19 h 20, TNTV diffuse le premier d’une série de trois clips de prévention, réalisés par des étudiants de COM3 de l’ISEPP dans le cadre du projet « A ti’a e a ti’aturi – avoir confiance en l’avenir ».





Comme chaque année, les étudiants de troisième année de Licence en Sciences de l’Information et de la Communication de l’ISEPP, UCO Pacifique, mettent en place un projet de fin d’études sur une problématique sociétale locale. C’est ainsi que le projet « A TI’A E A TI’ATURI – Avoir confiance en l’avenir » a vu le jour en 2024. Il se présente sous la forme d’un reportage, de clips de prévention et d’une exposition-photo. L’objectif est de mettre en lumière les mécanismes menant à ces comportements de violence (oisiveté, manque de reconnaissance sociale, difficultés familiales et scolaires, …) ainsi que faire la promotion des différentes structures et dispositifs d’accompagnement des jeunes polynésiens.

Partenaire du projet, TNTV diffusera les clips et le reportage.

Les clips de 2 à 3 minutes locale valoriseront les structures d’accompagnement des jeunes sur le territoire et sensibiliseront le grand public aux mécanismes menant aux actes de violence juvénile au fenua. Ils sont basés sur les trois piliers fondamentaux de la construction de soi des jeunes (Famille, social, scolaire).

Dimanche 26 mai à 19 h 20 Clip de prévention n°1 : FAMILLE – Accompagnement des jeunes et des familles avec le Fare Tama Hau (La Maison de l’adolescent et de l’enfant). Dimanche 9 juin à 19 h 20 Clip de prévention n°2 : SOCIAL – Réinsertion sociale et professionnelle avec le RSMA (Régiment du service militaire adapté de Polynésie Française) Dimanche 23 juin à 19 h 20 Clip de prévention n°3 : SCOLAIRE – Accompagnement des jeunes en difficultés scolaires avec la MPS (Mission pour la Persévérance Scolaire)

Mercredi 3 juillet (horaire à définir) : Le reportage

D’une durée de 20 minutes, mettra en lumière les défis auxquels la jeunesse polynésienne est confrontée en matière de comportements violents. Il soulignera les causes implicites de la violence juvénile telles que la précarité sociale, l’échec scolaire et les problèmes intra-familiaux. Le reportage ne se contentera pas de dresser un tableau de la situation, il explorera les différentes solutions proposées aux jeunes tels que les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge mis en place au fenua. Il mettra également en avant l’importance cruciale de la collaboration entre les différents acteurs sociaux pour créer un environnement propice à l’épanouissement de la jeunesse, notamment à travers des actions de prévention et de réinsertion sociale et professionnelle au sein de la société.