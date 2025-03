60 Earth Hour Tahiti, Une heure pour la planète

100% FENUA – Samedi 22 mars à 19 h 20, à l’occasion de la Earth Hour 2025, TNTV vous propose l’émission spéciale « Une heure pour la planète » présentée par Jerry Biret sur la situation écologique au fenua.

Depuis son lancement en 2007 en Australie, Earth Hour s’est imposée comme la plus vaste mobilisation citoyenne en faveur de la planète. Chaque dernier samedi de mars, des milliers de lumières s’éteignent à travers le monde pendant une heure.

Cette année encore, TNTV se joint à cette cause écologique et humanitaire. Le samedi 22 mars à 19h20, la chaîne diffusera « Une heure pour la planète », une émission spéciale présentée par Jerry Biret. Pendant 60 minutes, Jerry et ses invités, des personnalités engagées du fenua, aborderont des thématiques liées à la situation écologique au Fenua.

Aeata RICHERD, fondatrice et directrice de l'association Reva Atea

Igor LOYANT, entrepreneur, directeur d'une société qui commercialise un méthaniseur domestique

Vetea LIAO, fondateur et directeur de l'association Tama no te tairoto.

Au cours de l’émission, les téléspectateurs seront invités à répondre en live à la consultation citoyenne lancée par le CESEC sur la protection de notre Océan. Pour cela, il suffira de scanner le QR Code qui apparaîtra à l’écran et de répondre aux 9 questions proposées.

Samedi 22 mars à 19h20