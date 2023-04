2d Tour : les résultats en direct

EVENEMENT – Dimanche 30 avril à partir de 18h00, TNTV mobilise ses équipes pour vous faire vivre la soirée électorale et découvrir les résultats en direct à la télé, sur TNTV.pf et en facebook Live. Quel parti sera au pouvoir ? Réponse sur TNTV

18h00 : la soirée électorale en direct TV & WEB

Vous connaîtrez le vainqueur des élections territoriales et la majorité qui guidera le fenua pour les cinq prochaines années. Elle n’aura pas besoin d’alliances : les 19 sièges de prime majoritaire lui assureront d’élire un président du même parti et de ne pas craindre d’être renversée. Mais qui va l’emporter ? Le Tavini, fort de sa victoire au premier tour ? Le Tapura, avec son nouvel allié du Amuitahira’a ? Ou A Here ia Porinetia, qui a changé de candidat à la présidence dans l’entre-deux-tours ?

A partir de 18h, TNTV vous propose de suivre cette élection à rebondissements autour d’une grande soirée électorale bilingue présentée par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon et Mike Leyral. D’abord avec des invités de la société civile, pour savoir ce qu’ils attendent du futur gouvernement ; avec les reportages de la rédaction, présentés par Mata Ihorai et Athéna Millecam ; et avec les journalistes de la rédaction, déjà en place dans les communes les plus peuplées.

20h00 – Premiers résultats

Tiare-Nui Pahuiri et Mike Leyral annonceront les premiers résultats. Les personnalités politiques y réagiront à chaud, en plateau ou sur les lieux de vote. Le vote des îles sera-t-il très différent de celui de Tahiti, comme au premier tour ? La participation va-t-elle exploser devant l’enjeu, comme souvent au second tour ? Et surtout, qui va l’emporter ?

La soirée électorale sur le net !

Les résultats du 2d tour de toutes les communes seront disponibles en temps réel sur le site et l’application TNTV. L’intégralité de la soirée électorale sera également diffusée en direct sur www.tntv.pf et sur notre page facebook.

Vous pouvez également suivre toute l’actualité des élections territoriales 2023 sur la page spéciale du site de la chaîne : www.tntv.pf/territoriales/

