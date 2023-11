25e NRJ Music Awards

DIVERTISSEMENT – Samedi 18 novembre à 19 h 20, suivez la 25e édition des NRJ Music Awards

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 25e édition des NRJ MUSIC AWARDS. Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public. Ils sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !

Les nommés pour les catégories suivantes

Groupe/duo francophone de l’année : Bigflo & Oli/Louise Attaque/Ofenbach/Trinix

Révélation internationale de l’année : Ayra Starr/Becky G/David Kushner/Karol/Libianca/Loreen

Clip francophone de l’année : Dernière de Bigflo & Oli/Au bord de la mer de Chiloo/Lone’n’Tendresse de Eddy de Pretto/Mamma Mia de Mentissa/Popcorn salé de Santa/Keep it Simple de Vianney & Mika

Social Hit de l’année : Baby de Aya Nakamura/Nocif de Hamza & Damso/Défaite de Jeck/Room 69 de Tayc/Tiki Taka de Vacra/Makeba de Jain

Artiste féminine internationale : Dua Lipa/Miley Cyrus/Olivia Rodrigo/Rihanna/Rosalía/Shakira/Taylor Swift

Artiste féminine francophone : Jain/Juliette Armanet/Louane/Mentissa/Santa/Shay/Vitaa

Collaboration francophone de l’année : Slimane & Claudio Capéo avec Chez toi/Benson Boone & Philippine Lavrey avec In the stars/Kendji Girac & Vianney avec Le Feu/Soolking & Gazo avec Casanova/Vianney & Ed Sheeran avec Call on me

Artiste masculin international : Calvin Harris/Jason Derulo/Lil Nas X/Maluma/Sam Smith/The Weeknd/Ed Sheeran

Artiste masculin francophone : Slimane/Claudio Capéo/David Guetta/Kendji Girac/Pierre de Maere/Ridsa/Vianney

Chanson Francophone de l’année : Chez toi – Claudio Capéo & Slimane/Enfant de – Pierre de Maere/In the stars – Benson Boone & Philippine Lavrey/Le feu – Kendji Girac & Vianney/Popcorn Salé – Santa/Secret – Louane

Les NRJ Music Awards 2023

Samedi 18 novembre à 19 h 20