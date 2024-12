DIVERTISSEMENT – Dimanche 29 décembre à 21 h 30, avec les journalistes Ophélie Meunier et Xavier de Moulins, plongez dans « 2024 : une année d’exception », une rétrospective captivante des événements mémorables qui ont marqué cette année.

Cette année, la France a vibré à de nombreuses reprises. Que ce soit les cinq médailles de Léon Marchand aux Jeux Olympiques, la mort de Michel Blanc ou la dissolution de l’Assemblée nationale, dans tous les domaines, les Français ont vécu des moments d’émotions intenses. Accompagnés de plusieurs invités, les journalistes Ophélie Meunier et Xavier de Moulins proposent de revivre les événements mémorables de 2024 ainsi que leurs coulisses grâce à des interviews et des archives. Ils révèlent également la personnalité ayant le plus marqué ces douze derniers mois.

2024 : une année d’exception

Dimanche 29 décembre à 21 h 30