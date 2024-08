2024 IVF World Sprint Championship en direct sur TNTV

EVENEMENT – Du 15 au 23 août 2024, vibrez avec les athlètes polynésiens en direct Tv, Web et Facebook sur TNTV !

8 jours de compétitions et plus de 500 courses sprint sont au programme dans la baie de Hilo à Hawaii. La délégation tahitienne, avec plus de 250 rameurs, rameuses et officiels, devra affronter les quelques 3000 rameurs venus du monde entier. L’objectif est de décrocher la première place au tableau des médailles.

TNTV met en place un dispositif exceptionnel, à la hauteur de l’événement !

16 au 23 août : 7 heures de DIRECT TV & WEB

TNTV sera en direct chaque jour de 10h à 17h pour suivre l’essentiel des courses et toutes les finales.

Jeudi 15 août à 14 h 30 : la cérémonie d’ouverture en direct TV & WEB

Une équipe d’experts

Davidson Bennet, Vaitiare Nauta, Naea Bennett seront aux commentaires de ces championnats du monde de va’a. Et ils seront accompagnés de consultants techniques de renom, avec notamment les frères CRONSTEADT. Sur site, à Hilo, Olivier Huc vous fera vivre l’essentiel des réactions avec nos champions tahitiens.

Des rendez-vous télé quotidiens

16 au 23 août à partir de 19 h 25 : Championnats du monde de va’a / le mag

Best-of de la journée en 2 minutes avec l’essentiel des résultats et des faits marquants de chaque journée.

16 au 23 août, en 2e partie de soirée : Championnats du monde de va’a / l‘image du jour

A 18 h 00 et 18 h 30 dans nos journaux

Les journaux de la rédaction reviendront sur les championnats et nos médaillés.

Une page dédiée aux championnats sur TNTV.pf

Une page sur laquelle vous trouverez toutes les informations : les dernières news, les liens vers les live-streaming, les résultats des courses et les magazines « Championnats du monde de va’a / le mag ».

