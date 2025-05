2012 : votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 4 mai à 19 h 35, soirée cinéma devant votre film « 2012 » : la fin du monde annoncée par les Mayas guette l’humanité, survivra-t-elle a ce cataclysme ?

Réalisateur Roland EMMERICH, avec John CUSACK | Chiwetel EJIOFOR | Amanda PEET

Les Mayas, l’une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi. Depuis, les astrologues l’ont confirmé, les numérologues l’ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible, et même les experts scientifiques gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion. La prophétie maya a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, nous saurons tous si elle est vraie, mais quelques-uns auront été prévenus depuis longtemps… Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu, comme des millions d’individus, dans un voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés…

2012

Dimanche 4 mai à 19 h 35