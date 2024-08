15/25 : trouver sa passion

100% FENUA – Vendredi 23 août à 17 h 30, retrouvez Mana Victor pour un nouveau numéro de 15/25.

Emmenée par Mana Victor, l’émission s’adresse à la jeunesse polynésienne. Chaque semaine, Mana abordera une problématique qui touche les jeunes en interviewant des professionnels, des jeunes, des parents et des grands-parents. « Nos Matahiapo seront consultés à chaque émission… L’expérience de nos anciens est un trésor à partager ».

L’objectif est d’être le plus réaliste sans langue de bois afin d’apporter de réelles solutions. « Notre jeunesse dans laquelle je me projette, a besoin d’un échange direct, rapide et pragmatique »Mana Victor.

Vendredi 23 août, nous découvrons comment trouver sa passion. Nous discutons avec un professeur d’histoire ayant exercé de nombreux métiers, une bénévole comblée par son engagement, et un sculpteur sur pierre qui partage son parcours artistique.