15/25, l’émission pour les jeunes par les jeunes (API)

100% FENUA – Vendredi 16 août à 17 h 30, rendez-vous sur TNTV pour la première de 15/25, la nouvelle émission de TNTV !

Emmenée par Mana Victor, l’émission s’adresse à la jeunesse polynésienne. Chaque semaine, Mana abordera une problématique qui touche les jeunes en interviewant des professionnels, des jeunes, des parents et des grands-parents. « Nos Matahiapo seront consultés à chaque émission… L’expérience de nos anciens est un trésor à partager ».

L’objectif est d’être le plus réaliste sans langue de bois afin d’apporter de réelles solutions. « Notre jeunesse dans laquelle je me projette, a besoin d’un échange direct, rapide et pragmatique »Mana Victor.

Le vendredi 16 août, Mana Victor nous parlera d’un sujet d’actualité, la rentrée scolaire. Eugène et Heiau, 2 lycéens, partagent leurs impressions sur la rentrée. Une étudiante universitaire raconte sa journée d’intégration, une directrice de collège/lycée explique sa philosophie de la rentrée, et un senior nous parle des rentrées de son époque.