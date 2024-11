15/25 : l’écologie

100% FENUA – Vendredi 8 novembre à 17 h 30, retrouvez Mana Victor pour un nouveau numéro de 15/25.



Dans cet épisode de 15/25, nous nous intéressons à l’écologie à travers l’association engagée « MAMA NATURA », dédiée au ramassage de déchets. Nous rencontrons des bénévoles, dont une classe de jeunes Américains, venus prêter main-forte pour une journée de nettoyage.

Emmenée par Mana Victor, l’émission s’adresse à la jeunesse polynésienne. Chaque semaine, Mana abordera une problématique qui touche les jeunes en interviewant des professionnels, des jeunes, des parents et parfois des grands-parents. « Nos Matahiapo seront consultés à chaque émission… L’expérience de nos anciens est un trésor à partager ». L’objectif est d’être le plus réaliste sans langue de bois afin d’apporter de réelles solutions. « Notre jeunesse dans laquelle je me projette, a besoin d’un échange direct, rapide et pragmatique »Mana Victor.