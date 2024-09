15/25 : la Mairie de Papeete

100% FENUA – Vendredi 27 septembre à 17 h 30, retrouvez Mana Victor pour un nouveau numéro de 15/25.

Dans le prochain épisode de 15/25, nous découvrirons comment les initiatives de la mairie de Papeete ont impacté la vie de trois personnes. Tout d’abord un jeune de 19 ans raconte comment il a trouvé un emploi grâce aux formations de la mairie, ensuite nous rencontrerons un autre jeune homme et une mère de famille qui partagent comment ces formations les ont aidés à se former et à acquérir des compétences essentielles.

Emmenée par Mana Victor, l’émission s’adresse à la jeunesse polynésienne. Chaque semaine, Mana abordera une problématique qui touche les jeunes en interviewant des professionnels, des jeunes, des parents et parfois des grands-parents. « Nos Matahiapo seront consultés à chaque émission… L’expérience de nos anciens est un trésor à partager ». L’objectif est d’être le plus réaliste sans langue de bois afin d’apporter de réelles solutions. « Notre jeunesse dans laquelle je me projette, a besoin d’un échange direct, rapide et pragmatique »Mana Victor.