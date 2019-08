Rémy Lavie, paddleboarder

Originaire de Raiatea, Rémy Lavie a 37 ans. Il a commencé le kayak dès l’âge de 10 ans. Fan de glisse, il se familiarise avec toutes les disciplines. La haute mer devient très vite son terrain de jeu favori : “Les sports de rame, le va’a, le stand up paddle, le prone paddleboard… j’aime aussi le foil. Tout ce qui glisse en plein océan, tous les supports qui permettent de surfer la houle et le vent au large”.

Toujours à la recherche d’adrénaline, il se passionne pour les compétitions de haut niveau. Son rendez-vous fétiche est la Molokai 2 Oahu Paddleboard World Championships dans l’archipel de Hawaii, où il a fini troisième dans la catégorie stand up paddle stock 14 pieds le 28 juillet dernier. C’était sa sixième participation.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ses efforts ont payé, et Rémy ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’il compte réitérer l’exploit l’an prochain et pourquoi pas décrocher le titre suprême. Aujourd’hui, le paddleboarder vit de sa passion : “J’enseigne le va’a à des rameurs étrangers. Je propose aussi des excursions en pirogue à voile hawaiienne sur Raiatea et Taha’a”.

Prochaine étape, la Hawaiki Nui en octobre/novembre, puis la Tahiti Pearl Regatta en 2020.