Le jeu « REVE » : tente de remporter un séjour de rêve à Taha’a

A l’occasion du Raromatai Festival, TNTV et PURPLE TAHITI, en partenariat avec Air Tahiti, vous donnent l’opportunité de gagner un séjour de rêve à Taha’a en participant au jeu REVE.

JEU :

Pour jouer, envoyez REVE au 7500 (prix du sms 370 xpf TTC).

LOT :

La dotation prévue pour le Jeu comprend un package pour 2 personnes d’une valeur de 250 000 francs comprenant :

2 billets d’avion Aller/Retour Papeete Raiatea

Une nuit dans un hôtel 5 étoiles de Taha’a incluant un dîner et un petit-déjeuner pour 2 personnes

Transferts aéroport Raiatea hôtel de Taha’a

Le bon sera à utiliser avant le 31 décembre 2025 (voyages aller-retour effectués avant cette date).

Le bon non utilisé avant échéance ci-dessus ne pourra pas faire l’objet d’une prolongation, ni d’une compensation financière. Bon nominatif, non modifiable, non remboursable et non monnayable.

L’aller et le retour ne peuvent être dissociés. Si l’un des deux trajets n’était pas utilisé dans le cadre du voyage, il sera perdu. Les taxes et redevances aéroport restent à la charge du bénéficiaire



DATES :

Début du jeu : 15 janvier 2025

Fin du Jeu : 15 mars 2025

Tirage au sort : 17 mars 2025

Remise du lot : 2e quinzaine de mars 2025



Bonne chance !

A NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.

***********************************************************

Règlement :

– disponible sur notre site internet dans la rubrique « REGLEMENT DES JEUX SMS »

– déposé chez Maître Gérard LEHARTEL, Huissier de Justice.