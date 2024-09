Le jeu « PLEIN » : tente de remporter 300 000 F d’essence

TNTV et MOBIL vous donnent l’opportunité de gagner une carte essence d’une valeur de 300 000 francs en participant au jeu PLEIN.

JEU :

Pour jouer, envoyez PLEIN au 7500 (prix du sms 370 xpf TTC).

LOT :

La dotation prévue pour le Jeu comprend 1 lot pour 1 gagnant :

une carte essence MOBIL d’une valeur de 300 000 F, valable 1 an et dont les modalités précises sont les suivantes :

Carte de paiement valable pour tout achat de carburant dans n’importe quelle station Mobil de Tahiti (sauf Tautira et Vairao), Moorea et Bora Bora,

Le montant chargé sur la carte sera de 25 000 FCFP par mois, pendant 12 mois,

Les crédits non consommés pendant ce mois ne pourront pas être reportés au mois suivant et seront perdus.



DATES :

Début du jeu : 1er septembre 2024

Fin du Jeu : 31 octobre 2024

Tirage au sort : 4 novembre 2024

Remise du lot : 1ère quinzaine de novembre 2024



Bonne chance !

A NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.

***********************************************************

Règlement :

– disponible sur notre site internet dans la rubrique « REGLEMENT DES JEUX SMS »

– déposé chez Maître Gérard LEHARTEL, Huissier de Justice.