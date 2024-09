Le jeu « NFT » pour gagner un NFT Deblock “Bursted Bubble” + 1h de formation

JEU :

Pour jouer, envoyez NFT au 7500 (prix du sms 370 xpf TTC).

LOT :

La dotation prévue pour le Jeu comprend 1 lot pour 1 gagnant, d’une valeur commerciale complète à 200 000 xpf HT.

Le lot est composé comme suit :

1 NFT Deblock “Bursted Bubble” donnant accès au plan NATIVE, à vie

1h de formation VIP PICS Academy pour accompagner à l’ouverture du compte Deblock

Deblock c’est quoi ?

Deblock est une start-up innovante qui propose des services bancaires (compte courant, IBAN FR, carte VISA) associés à un portefeuille numérique auto-géré sur lequel vous pouvez stocker vos actifs crypto (Bitcoin, Ethereum…) et vos plus beaux NFT.

Vous pouvez découvrir Deblock et télécharger l’application gratuitement ici.

Deblock est régulé par la Banque de France et supervisé par l’AMF.

Un NFT, qu’est-ce que c’est ?

Un NFT ou Non Fongible Token est un actif électronique fonctionnant sur une blockchain, un réseau informatique décentralisé à l’échelle de la planète, qui fonctionne 24/7.

Un NFT est unique et fonctionne comme un certificat d’authenticité. Sa détention dans un wallet (portefeuille numérique) peut donner des droits à son propriétaire. Le NFT peut également servir de support à une œuvre d’art, une photo, une vidéo…

Quels avantages et privilèges m’apporte mon NFT Bursted Bubbles ?

Votre NFT vous offre immédiatement le plan NATIVE de Deblock… à vie ! Ce plan VIP n’est offert qu’aux rares utilisateurs détenant un NFT Deblock.

Envois de cartes VISA gratuites, personnalisation des cartes, gratuités, cadeaux et bonus…avec le plan NATIVE, l’immense majorité des services Deblock deviennent gratuits, et ce définitivement ! Plus d’informations sur la page tarif de Deblock

Et si je débute dans les NFT ?

En plus du NFT Deblock, TNTV et PICS by DinoVox vous offrent 1h de formation VIP.

1h durant laquelle tout vous sera expliqué afin de profiter immédiatement des services Deblock, en toute sécurité et avec un accompagnement adapté à votre niveau.

DATES :

Début du jeu : 3 septembre 2024

Fin du Jeu : 3 novembre 2024

Tirage au sort :4 novembre 2024

Remise du lot : 1ère quinzaine de novembre 2024



Bonne chance !

A NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.

***********************************************************

Règlement :

– disponible sur notre site internet dans la rubrique « REGLEMENT DES JEUX SMS »

– déposé chez Maître Gérard LEHARTEL, Huissier de Justice.