Le jeu « MERCI » : tente de remporter 2 smartphones Galaxy A

Tahiti Phone fête son anniversaire et vous remercie ! 22 ans de technologie de progrès et d’innovation grâce à vous ! A cette occasion TNTV et TAHITI PHONE vous proposent de jouer au jeu MERCI pour gagner 2 smartphones GALAXY A

JEU :

Pour jouer, envoyez MERCI au 7500 (prix du sms 102 xpf TTC).



LOT :

La dotation prévue pour le Jeu comprend 2 lots pour 2 gagnants :

Un téléphone SAMSUNG Galaxy A34 d’une valeur de 54 900 F cfp

Un téléphone SAMSUNG Galaxy A54 d’une valeur de 66 900 F cfp

Valeur totale des 2 smartphones : 121 800 F cfp

DATES :

Début du jeu 3 MAI 2023

Fin du Jeu 31 MAI 2023 à minuit

Tirage au sort 1er juin 2023

Remise du lot 2° semaine de juin 2023



Bonne chance !

NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.

***********************************************************

Règlement :

– disponible sur notre site internet dans la rubrique « REGLEMENT DES JEUX SMS »

– déposé chez Maître Gérard LEHARTEL, Huissier de Justice.