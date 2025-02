Le Meilleur Pâtissier Célébrités : avec Vaimalama Chaves

DIVERTISSEMENT – Jeudi 20 février à 19 h 25, Mercotte et Norbert Tarayre mettent au défi acteurs, influenceurs, chanteurs ou humoristes, dans le « Meilleur Pâtissier Célébrités ».



Vaimalama Chaves, Frédérick Bousquet et Jérôme Anthony se lancent dans l’illusion avec un trompe l’œil. Rien ne sera vraiment ce qu’il semble être ! Entre effets d’optique et prestidigitation, les célébrités vont devoir réaliser le plus incroyable des tours de magie : réaliser un hamburger sans viande et sans pain mais avec toutes les ressources pâtissières qu’ils pourront invoquer pour créer leur chef d’œuvre !