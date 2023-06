Mai te ‘atu’atura’a mai’u’u e tae atu i te tunura’a faraoa farai pāni

Passionnée de gastronomie et de Bretagne, Rava Teriitahi - Teahutapu est une trentenaire déjà à la tête de deux entreprises. Après une formation dans l’esthétique et avoir ouvert deux salons à Tahiti, la jeune femme est partie se former en Bretagne à l'atelier de la crêpe. Elle a ensuite ouvert sa propre crêperie à Papeete. Un rêve devenu aujourd'hui réalité.