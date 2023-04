Waaaaves du 15 avril : Thierry Teriierooiterai

100% FENUA – Au programme cette semaine, Waaaaves vous propose d’aller à la rencontre d’un surfeur et chanteur à succès, Thierry Teriierooiterai. Membre de Kailoa, un groupe très en vue en ce moment Kailoa, Thierry nous en dira plus sur la manière dont il gère cette soudaine notoriété et sa vie au quotidien. Nous continuerons ensuite votre rubrique « dans la boite » avec Matahi Drollet et sans oublier votre vidéo de la semaine.