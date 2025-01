Utuafare du 28 janvier : Le Centre Tu’ati Here : la doula

100% Fenua – Lorsque les futurs parents ne peuvent compter sur la proximité de leurs familles pour les soutenir durant la grossesse et après l’arrivée de bébé, ils peuvent se sentir démunis. Certaines futures mamans, en particulier, peuvent ressentir une grande solitude. C’est là qu’interviennent les doulas. Présentes également en Polynésie, elles offrent un accompagnement précieux. Marine, du centre Tuati Here, nous explique aujourd’hui comment se déroule le suivi d’une grossesse et le post-accouchement avec une doula.