Tū’ati paroles croisées : intelligences artificielles : s’en servir ou s’en méfier ?

Retrouvez Manon Kemounbaye et Athéna Millecam pour votre émission débat « Tū’ati paroles croisées ».

C’est le sujet tech du moment et il est vaste : les intelligences artificielles génératives sont partout. ChatGPT, Midjourney, Deepseek, Mistral… Elles sont nombreuses et tendent à révolutionner nos manières de travailler. Quel impact pour les métiers de la création ? Photographes, peintres, graphistes… comment abordent-ils ce nouveau tournant numérique ? Comment former, sensibiliser voire éduquer les professionnels à ces outils ? Enfin, quels dangers l’utilisation des IA génératives représente-t-elle pour nos données d’entreprise ?