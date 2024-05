TNTV Reportages : Polynesian Battle Games 2024

100% FENUA – Plongez au coeur de l’action avec TNTV, qui vous fait revivre les 3 jours intenses des Polynesian Battle Games. L’édition 2024 de cet événement s’est déroulée à Papeete du 29 au 31 mars derniers. Plus de 1000 spectateurs ont été témoins de ce défi ultime de CrossFit, mêlant épreuves terrestres et maritimes, où chaque participant a repoussé ses limites. Organisée par Arnaud Kressmann de Motu Production, cette troisième édition des Polynesian Battle Games met en lumière la passion et le dynamisme des athlètes polynésiens pour le CrossFit, affirmant ainsi sa place en tant qu’événement sportif majeur au fenua.

Montage : Olivier Huc

Images : Désiré Teivao, Mere Teato, Oscar Tereopa et Olivier Huc