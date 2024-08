TNTV Reportages : Escale au parad’Ice

100% FENUA – Apparue en Polynésie française dans les années 2000, l’Ice s’est aujourd’hui répandue dans les archipels et dans les familles polynésiennes, sans distinction d’âge ou de classe sociale. Bora Bora, communément appelée la Perle du Pacifique, n’est pas épargnée par ce fléau. Deux grands réseaux ont déjà été démantelés sur l’île et d’autres enquêtes sont en cours. Une situation qui interpelle la population de quelque 10 000 habitants, acteurs, témoins et victimes du trafic de métamphétamine. Malgré des peines sévères, l’appât du gain prédomine. Les consommateurs en addiction, eux, se retrouvent souvent livrés à leur sort. Alors, que faire pour éviter aux Polynésiens de tomber dans cette spirale infernale ?

Reportage : Athéna Millecam

Magazine de la rédaction de TNTV