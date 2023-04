Tatou du 6 avril : le centre Papa Nui

100% FENUA – C’est au centre éducatif Papa lui que vous avez rendez-vous. ll accueille une trentaine d’adolescents et jeunes adultes vivant avec la Trisomie 21. Avec Stéphane Marandin, le directeur du centre, nous parlerons des moyens mis en place pour le quotidien de ce public et particulièrement du dispositif d’inclusion. C’est aussi le thème qui a été retenu pour la 15e édition du Tōta Tour.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon