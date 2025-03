Tahiti Ink : Aukara & Yann

100% FENUA – Suivez un nouvel épisode de la série Tahiti Ink.

Dans ce nouvel épisode de Tahiti Ink, partez à la rencontre de Philippe Aukara et de Yann Perrot. Yann, marin d’origine réunionnaise, découvre la Polynésie pour la première fois avec un projet bien précis en tête : se faire tatouer le bras gauche.

Tout au long de cet épisode, suivez les échanges entre le tatoueur et son client et plongez dans le processus de création d’une œuvre unique, empreinte de sens et de tradition, portée par l’art du tatouage polynésien.

