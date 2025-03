Tahiti Ink : Aroma & Ryan

100% Fenua – Pour ce nouvel épisode de Tahiti Ink, nous partons à la rencontre d’Aroma SALMON et de Ryan MALBRUN. Aroma, frère jumeau de Mano, est un tatoueur qui puise son inspiration dans son environnement et la connexion profonde qu’il entretient avec la terre et les éléments. De son côté, Ryan Malbrun a un projet en tête : il souhaite se faire tatouer le dos. Au fil de cet épisode, nous découvrirons les échanges entre le tatoueur et son client et le processus de création qui donnera naissance à une pièce unique.