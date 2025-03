Ta’ata Tumu du 28 février : le portrait de Hekeani Huhina – partie 2

100% FENUA

Avec le soutien de son conjoint et de ses enfants, Hekeani Huhina a lancé sa salle de crossfit à Moorea. Cette semaine dans Ta’ata Tumu, venez découvrir la deuxième partie du portrait de Hekeani.

Préparez-vous pour une excursion sur les sentiers sauvages de Moorea aux côtés de Francisco ! À bord d’un quad-bike, partez à la découverte des paysages de l’île sœur, pour une immersion unique en pleine nature.

Alliant exploration et activité physique, cette aventure est une façon originale et dynamique d’explorer Moorea tout en préservant votre capital santé. Sensations garanties pour les amateurs de découvertes et de grand air !

Reportage André Vohi