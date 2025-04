100% FENUA – Nous vous proposons de dresser le portrait de Teraitua HUGON, l’organisateur du plus grand événement sportif et culturel de l’archipel des Tuamotu : le TE AITO MANIHI. La semaine dernière, cet atoll splendide a accueilli plus de 700 visiteurs venus des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent. Pendant quatre jours, MANIHI a rayonné de mille feux, offrant un spectacle à la hauteur de sa réputation.

Reportage André Vohi