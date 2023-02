Aito Tu’aro 2023

100% FENUA – Retrouvez la première édition des Aito Tu’aro organisée par le Comité Olympique de Polynésie française » (COPF).

Le mouvement sportif Polynésien récompense les meilleurs sportifs et sportives du fenua, bénévoles, acteurs et actrices du sport local. 16 lauréats sont consacrés dans deux catégories : Performance et Engagement. Une soirée exceptionnelle en exclusivité sur TNTV, animée par Olivier HUC et Cécile GILROY, présidente de la fédération d’athlétisme