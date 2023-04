100% Fenua – TNTV vous propose une série d’entretiens pour mieux connaître les candidats à la plus haute fonction du Pays : comprendre la personne et son projet pour la Polynésie. Chaque candidat Moetai Brotherson, Nicole Sanquer et Edouard Fritch fera face à Tiare Nui Pahuiri-Philippon en tahitien, et à Mike Leyral en français.