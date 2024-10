Mamie Fauura n’est plus à présenter. Elle est une des figures de proue du renouveau de l’artisanat d’art, depuis les années 90. Elle apporte alors sa touche novatrice et est l’instigatrice de plusieurs salons d’artisanat d’art. On la retrouve dans son univers, à l’étage du marché de Pape’ete pour nous partager son expérience et sa vision.