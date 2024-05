A ti’a e a ti’aturi : clip de prévention FAMILLE

Comme chaque année, les étudiants de troisième année de Licence en Sciences de l’Information et de la Communication de l’ISEPP, UCO Pacifique, mettent en place un projet de fin d’études sur une problématique sociétale locale. C’est ainsi que le projet « A TI’A E A TI’ATURI – Avoir confiance en l’avenir » a vu le jour en 2024. Il se présente sous la forme d’un reportage, de clips de prévention et d’une exposition-photo. L’objectif est de mettre en lumière les mécanismes menant à ces comportements de violence (oisiveté, manque de reconnaissance sociale, difficultés familiales et scolaires, …) ainsi que faire la promotion des différentes structures et dispositifs d’accompagnement des jeunes polynésiens.

Les 3 clips de 2 à 3 minutes locale valorisent les structures d’accompagnement des jeunes sur le territoire et sensibilisent le grand public aux mécanismes menant aux actes de violence juvénile au fenua. Ils sont basés sur les trois piliers fondamentaux de la construction de soi des jeunes (Famille, social, scolaire).