Moana du 8 mai : Le transport maritime scolaire à Tautira

100% Fenua – Proposé par Yann Mariassouce, Moana vous propose d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont choisi de vivre des ressources de la mer.

Aujourd’hui dans votre magazine consacrée à la mer, direction le bout de l’île de Tahiti à Tautira et rencontre avec Liana, co gérante d’une entreprise d’excursion maritime depuis 2021. Liana et son conjoint Arnold capitaine de leur bateau, assurent également depuis quelques semaines le transport scolaire et maritime de 48 enfants et adolescents habitant exclusivement le Fenua Aihere, une zone située au-delà du village de Tautira et accessible uniquement par bateau. Embarquons ensemble avec Liana et Arnold au coeur d’un transport scolaire pas comme les autres…

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE