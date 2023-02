Moana du 23 février : techniques de pêche au filet à Rimatara

100% FENUA – Cette semaine, votre magazine MOANA vous embarque pour l’île de Rimatara dans l’archipel des Australes pour une rencontre avec 3 hommes passionnés par la pêche.

Nous découvrirons avec Mahuru, Tura et Teai leurs différentes méthodes de pêche au filet.

Ces 3 pêcheurs incarnent deux tranches d’âges différentes permettant ainsi d’avoir des avis nuancés sur la pêche artisanale.

Que ce soit au grand filet ou au petit filet, les méthodes de pêche varient et le type de poisson aussi. La pratique de la pêche au filet est une activité typique et traditionnelle de tahiti et ses îles.

Dans le reportage, les 3 personnages nous ferons découvrir des techniques de pêche traditionnelles et très mal connues…

Réalisation : Samuel RAVATUA-SMITH

Production : Yann MARIASSOUCE