Moana du 12 septembre : Tauhani, spécialiste en coquillages

100% FENUA – Les coquillages, crustacés et fruits de mer sont depuis toujours une source d’inspiration pour les artistes et les designers. Au Fenua, leur forme élégante et leur beauté naturelle en font des objets de décoration et des motifs prisés dans l’art et le design. Cette semaine dans votre magazine Moana, nous allons découvrir l’utilisation de ces trésors de la mer en compagnie de Tauhani, une artiste spécialisée dans le coquillage !

Production et réalisation : Yann Mariassouce