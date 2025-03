Meta Fenua du 25 mars : IA génératives : quels impacts dans le monde de l’édition ?

100% FENUA – Retrouvez Manon Kemounbaye pour une nouvelle émission de Meta Fenua.

Les intelligences artificielles génératives évoluent à une vitesse exponentielle. Elles sont aujourd’hui capables de générer des livres complets, de la couverture au texte. Outil ou réelle menace, quel regard les éditeurs du fenua portent-ils sur cette technologie ?

Pour en parler, Manon recevra Jean-Luc BODINIER et Christian ROBERT, tous deux éditeurs. Et vous le verrez, ils portent des regards assez différents sur le sujet.