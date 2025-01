Meta Fenua du 14 janvier : Cryptomonnaie : le Bitcoin, une ascension spectaculaire

100% Fenua – Pour ce premier épisode de l’année, Manon et son invité vous parlent de cryptomonnaies. Le Bitcoin connaît une montée en puissance ces derniers mois. Pourquoi ? Quels sont les avantages des cryptomonnaies et comment éviter les arnaques ? Pour faire le point sur le sujet, nous recevons Hellmouth Banner, organisateur du premier forum polynésien sur le Web 3 et fondateur de l’entreprise Dinovox.