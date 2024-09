Meta Fenua du 10 septembre

100% Fenua – Game designer, Modeleur 3D, sound designer… Voici quelques métiers dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Ils mêlent créativité et numérique. Au fenua ils sont de plus en plus nombreux à choisir cette voie. Cette semaine dans Meta Fenua nous recevrons Erroline. Diplômée de Poly3D, elle exerce aujourd’hui dans le domaine du jeu vidéo au sein d’une grande entreprise de métropole. Et puis on ira également à la rencontre d’Evans, le directeur de la nouvelle Ecole Kanea.