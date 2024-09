Meta Fenua du 3 septembre : Publier des photos de mineurs sur internet : quels dangers ?

100% Fenua – On a tous et toutes déjà partagé des photos de nos enfants, neveux etc sur la Toile. Et pourtant, le geste n’est pas anodin. Avec Me Peuillot, avocat intervenant principalement dans le domaine du numérique, Manon explique les dangers d’exposer l’image de mineurs sur internet, et comment se protéger.

En voyage autour du monde depuis un an, la famille Barsinas intervient également dans cette émission.