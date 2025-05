Mea Reka : Wong Bok sauté à l’ail et œufs brouillés, aux saveurs japonaises

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 25 minutes

Ingrédients :

Wong Bok (chou chinois) : 1/2

Œufs : 8 à 12

Ail : 4 gousses

Curcuma en poudre : 1 c.à.c

Sel, Poivre : au goût

Oignon vert : 1 à 2 tiges

Huile de tournesol

Huile de sésame

La sauce :

Sauce soja salée claire : 4 c.à.s

Sauce soja sucrée : 4 c.à.s

Huile de sésame : 2 c.à.s

Préparation :

Découpez le chou chinois plus ou moins finement, hachez les gousses d’ail et ciselez les oignons verts.

Dans une sauteuse avec un filet d’huile de tournesol et de sésame, faites sauter le chou avec l’ail. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût puis réservez de côté.

A présent faites bouillir un grand volume d’eau avec du sel et le curcuma.

Ensuite, battez les œufs et versez-les dans l’eau bouillante. Laissez cuire environ 1 minute et lorsque tout remonte bien à la surface, récupérez les œufs à l’aide d’une écumoire et laissez égouttez dans une passoire avec du papier absorbant.

Enfin, dans des assiettes individuelles, disposez en premier du chou chinois sauté à l’ail, des œufs brouillés, arrosez le tout de la sauce composée de sauce soja sucrée et salée et huile de sésame et parsemez quelques oignons verts.

A déguster sans attendre au petit déjeuner, déjeuner ou dîner.