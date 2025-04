Mea Reka : Bami revisité

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en : 25 minutes

Ingrédients :

Nouilles de patate douce : 350 g

Bavette d’aloyau : 350 à 400 g

Haricots longs : 1/2 paquet

Carotte : 1 à 2

Oignon : 1

Ail : 4 gousses

Sauce soja claire : 15 cl

Eau claire : 10 cl

Sel, poivre : au goût

Oignon vert, coriandre

Huile de tournesol

Huile de sésame

Graines de sésame

Préparation :

Découpez la viande en fine tranches dans le sens perpendiculaire aux fibres, assaisonnez avec du sel, du poivre, un filet d’huile de sésame.

Ensuite, découpez les haricots longs en tronçons, les carottes en bâtonnets, émincez l’oignon puis hachez l’ail.

Plongez les nouilles dans une casserole d’eau bouillante et laissez cuire 3 à 4 minutes. Égouttez-les et laissez refroidir dans un saladier avec un peu d’eau glacée. Taillez-les aux ciseaux, mais pas trop courts.

Dans une poêle creuse avec un peu d’huile de tournesol et de sésame, faites revenir l’oignon et l’ail, ajoutez les carottes, puis les haricots. Ajoutez la sauce soja et l’eau et laissez mijoter le temps que les légumes s’attendrissent.

Ajoutez les nouilles égouttées, mélangez bien l’ensemble, laissez mijoter 5 minutes sur feu doux, puis débarrassez dans un plat à service creux.

Dans la foulée, faites sauter la viande selon la cuisson souhaitée et débarrassez sur la préparation de nouilles.

A servir bien chaud avec une touche de graines de sésame et des oignons verts et coriandre fraichement ciselés.