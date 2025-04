Mea Reka : Hachis parmentier à la patate douce

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Temps de préparation : 45 minutes

Ingrédients :

Viande hachée : 500 g

Patate douce : 800 g (2 à 6 suivant la taille)

Aubergine : 1

Poivron : 1

Oignon : 1

Ail : 2 gousses

Purée de tomate : 400 g

Olives vertes découpées en rondelles : 4 c.à.s

Bouillon de volaille en poudre : 1 c.à.s

Herbes de Provence : 1 c.à.c

Sel, poivre : au goût

Chapelure : 2 à 3 c.à.s

Fromage râpé : 150 g

Huile d’olive

Préparation :

Pour cette recette, vous pouvez utiliser la variété de patate douce de votre choix. Au fenua, elles sont disponibles fraiches ou surgelées toute l’année, de plus, elles remplacent parfaitement bien les pommes de terre.

Epluchez et découpez les patates douces en morceaux, ni trop gros, ni trop petit. Ensuite, mettez-les en cuisson dans de l’eau bouillante avec le bouillon de volaille pendant 15 à 20 mn suivant leur taille. Si les patates sont surgelées, inutile de les décongeler et la cuisson sera à peine plus longue.

Pendant ce temps, découpez l’aubergine et le poivron en petits morceaux et émincez l’oignon et l’ail.

Dans une sauteuse, faites revenir l’oignon et l’ail avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez la viande hachée et les légumes, assaisonnez de sel et de poivre puis laissez cuire quelques minutes sans s’arrêter de détacher la viande.

Ensuite, incorporez la purée de tomate, les herbes de Provence, les olives et poursuivez la cuisson encore 5 minutes. Si la purée de tomate est trop acide, n’hésitez pas à rajouter une cuillère à café de sucre pour équilibrer les saveurs.

A présent, écrasez les patates douces avec un peu de jus de cuisson puis dans un plat à gratin, disposez en premier la viande hachée, recouvrez le tout d’écrasé de patate douce, ajoutez le fromage puis la chapelure et enfournez 15 à 20 minutes à 200 ° C.

A déguster avec une bonne salade.