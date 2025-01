Mea Reka : Entrée froide de betterave et mangue

100% Fenua –Pour 4 à 6 personnes

Prêt en 35 mn

Ingrédients :

Betterave cuite sous vide : 1 entière (225g)

Mangue mûre : 1 grosse

Concombre : 1 moyen à gros

Yaourt Grec nature : 1 pot de 650g

Ail : 1 à 2 gousses

Herbes aromatiques : Basilic, menthe, aneth

Jus de citron : 1 citron

Vinaigre blanc ou de cidre : 1 c.à.s

Vinaigre balsamique : 3 c.à.s

Sel, Poivre

Huile d’olive

Préparation :

Pour démarrer, préparez la sauce crémeuse au yaourt grec façon tzatziki.

Epluchez le concombre, retirez les pépins et râpez-le. Une fois fait, assaisonnez généreusement de sel, ajoutez le vinaigre puis laissez dégorger quelques minutes.

Pendant ce temps, hachez l’ail puis ciselez les herbes aromatiques en gardant de côté l’aneth pour la sauce.

Dans une jatte, mélangez le yaourt grec avec le jus de citron, l’ail, l’aneth et du poivre. Egouttez et essorez le concombre en pressant bien entre les mains puis ajoutez-le directement au yaourt. Ajustez l’assaisonnement de sel et poivre si nécessaire et terminez par un filet d’huile d’olive. Réservez au frais.

Découpez la betterave et la mangue en cubes de même calibre et placez le tout dans un saladier. Ajoutez le vinaigre balsamique, le basilic et la menthe, une touche de sel et poivre et de l’huile d’olive. Réservez au frais.

Pour apporter de la gourmandise à cette entrée, découpez des tranches de pain, badigeonnez-les d’huile d’olive à l’ail et faites griller des 2 côtés dans une poêle.

Dans des contenants creux, ajoutez une portion de sauce façon tzatziki puis disposez joliment le mélange betterave mangue, une touche d’herbes aromatiques pour la déco et une tranche de pain à l’ail.

A déguster bien frais en entrée.