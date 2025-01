Mea Reka : Panna cotta mangue passion

100% Fenua – Pour 6 à 8 personnes

Temps de préparation : 20 mn + 2H minimum au frigo

Ingrédients :

Crème liquide entière : 40 cl

Lait demi écrémé : 20 cl

Gélatine : 4 feuilles

Sucre blanc : 50 g

Zeste de citron : au goût

Vanille : ½ gousse

Garniture :

Mangue mûre : 2 à 4 (suivant la taille)

Fruit de la passion : 3 à 4

Jus de citron : 1 citron

Préparation :

Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d’eau glacée pendant 10 mn.

Pendant ce temps dans une casserole, faites chauffer la crème liquide et le lait, le sucre, la vanille et le zeste de citron.

Dès que ça commence à bouillir, retirez la casserole du feu, ajoutez la gélatine ramollie et essorée. Mélangez bien l’ensemble pour faire fondre complètement la gélatine.

Répartissez la crème dans des verrines ou des ramequins individuels et laissez tiédir. Placez le tout au réfrigérateur pendant 2 heures minimum.

Un peu avant la dégustation, épluchez et découpez les mangues en morceaux, récupérez et filtrez le jus des fruits de la passion, le jus de citron et passez le tout au mixeur pour obtenir une purée de fruits.

Débarrassez dans un récipient, ajoutez quelques pépins de fruits de la passion et garnissez aussitôt le dessus des panna cotta.

A déguster sans attendre ou conservez au frais 48h maximum.