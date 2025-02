Mea Reka : Légumes grillés au four sur crème d’avocat

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 60 mn

Ingrédients :

Patate douce : 500 g

Courgette : 1

Poivron : 2

Oignon rouge : 1

Tomates : 2 à 5 suivant la taille

Ail : 1 tête

Thym : 2 tiges

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive

Mélanges de noix et fruits secs

Crème d’avocat :

Avocat : 1 à 2 suivant la taille

Yaourt grec nature : 200 g

Jus de citron : ½ à 1 citron

Aneth frais : 1 tige

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive : 1 filet

Ail râpé : 1 gousse (facultatif)

Préparation :

Epluchez et découpez les patates douces en morceaux dans le sens de la longueur et de même épaisseur, façon frites steak house. Assaisonnez de paprika fumé, de thym, de sel, de poivre et un filet d’huile d’olive.

Découpez la courgette en bâtonnets, les poivrons et l’oignon en lanières et les tomates en quartiers. Assaisonnez de sel, poivre, thym et un filet d’huile d’olive.

Sur 2 plaques à four avec du papier sulfurisé, disposez d’une part les patates douces et d’autre part le reste des légumes avec la tête d’ail au centre.

Enfournez le tout à 180°C pendant 30 à 35mn.

Pendant ce temps, récupérez la chair de l’avocat et passez-la au mixeur. Ensuite, mélangez-la avec le yaourt grec nature, le jus de citron, sel, poivre, aneth fraichement ciselé, de l’ail râpé et un filet d’huile d’olive. Réservez au frais.

Une fois les légumes grillés à point, récupérez la tête d’ail, prélevez la chair qui a confit pendant la cuisson. Mélangez-la avec du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre et de l’huile d’olive qui servira de vinaigrette.

Dressez des assiettes individuelles en déposant une portion de crème d’avocat, disposez joliment les légumes grillés, ajoutez le mélange de noix et fruits secs et arrosez de la vinaigrette.

A servir en entrée ou en plat principal.