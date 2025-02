Mea Reka : Meatloaf – Pain de viande

100% Fenua – Couvert : 4 à 6 personnes

Prêt en 80 mn

Ingrédients :

Viande hachée : 1 kg

Œuf : 1

Lait : 20 cl

Chapelure : 1 tasse

Moutarde à l’ancienne : 1 c.à.s

Poivron : 1

Oignon : 1

Ail : 2 gousses

Herbes de Provence : 1 c.à.s

Thym : 1 tige

Persil : 1 tige

Sel, poivre : au goût

Huile d’olive

Fe’i rôti : 6 fe’i

Préparation :

Pensez à préchauffer le four à 175°C et chemisez un moule à cake avec du papier sulfurisé. Pour faire simple, il suffit de le froisser et de le placer dans le moule. Vous pouvez-même graisser le moule pour que le papier adhère mieux.

Découpez le poivron en petits cubes puis hachez l’oignon, l’ail et le persil puis découpez les tomates en lamelles.

Mettez le tout dans un saladier, ajoutez la viande hachée, l’œuf et la moutarde, le thym et les herbes de Provence, le sel et le poivre. Mélangez une première fois puis ajoutez le lait et la chapelure.

Petite astuce pour la chapelure, s’il vous reste du pain baguette rassis et donc bien sec et dur, Il suffit de le râper et voilà c’est fait.

Mélangez à nouveau l’ensemble jusqu’à l’obtention d’une texture bien consistante et compacte.

Déposez le mélange dans le moule en pressant sur le dessus, puis recouvrez de lamelles de tomates.

Et pour accompagner ce plat, vous pourrez par exemple faire rôtir des fe’i en même temps. Il suffit de les placer sur la même plaque de cuisson et faire une incision sur le dessus ou les piquer à la fourchette.

Enfournez le tout pendant 1h à 175°C.