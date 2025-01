Mea Reka spécial Nouvel An chinois : Mei fun aux crevettes et pua’a rôti

100% Fenua –Pour 4 à 6 pers

Prêt en 45 mn

Ingrédients :

Vermicelles de riz (type bâtons de riz sec) : 250 g

Crevettes fraiches ou surgelées : 300 g

Pua’a rôti (porc) : 100 à 200 g

Pota : tiges d’un bouquet

Haricots longs : 1/4 paquet

Carotte : 1 (petite)

Poivron : 1

Oignon: 1

Ail : 4 gousses

Oignon vert : 1 à 2 tiges

Curry : 1 c.à.s

Flocons de piment : 1 c.à.c (facultatif)

Sel, poivre : au goût

Huile végétale

La sauce :

Sauce soja sucrée : 2 c.à.s

Sauce soja salée : 2 c.à.s

Vin chinois : 2 c.à.s

Poivre : au goût

Préparation :

Faites bouillir de l’eau et faites tremper les vermicelles de riz pendant 3 minutes, égouttez et réservez de côté.

Si vos crevettes sont fraiches, décortiquez-les en retirant les têtes et les boyaux puis découpez le pua’a rôti en morceaux plus fins. Réservez le tout au frais.

Récupérez les tiges de Pota et taillez-les en biseaux. Découpez les haricots longs et les oignons verts en tronçons, la carotte en bâtonnets, le poivron et l’oignon en lanières. Hachez l’ail et réservez le tout de côté.

Préparez la sauce : dans un bol mélangez ensemble tous les ingrédients.

Rassemblez tous les éléments à portée de main puis sur feu vif, faites chauffer une grande poêle creuse ou un wok.

Dans un peu d’huile chaude, faites sauter en premier les oignons, puis ajoutez les carottes et haricots longs, puis les tiges de Pota, les poivrons et enfin les oignons verts. Laissez cuire moins de 5 minutes, salez, poivrez et débarrassez de côté.

Dans la même poêle avec un peu d’huile, faites sauter les crevettes avec le porc pendant 5 minutes et débarrassez directement sur les légumes.

Toujours dans la même poêle avec de l’huile, faites revenir l’ail et ajoutez le curry et le piment, mélangez et laissez cuire quelques secondes pour révéler les arômes puis ajoutez la sauce. Aussitôt fait, ajoutez les vermicelles, mélangez bien, ajoutez les légumes et crevettes et continuez à mélanger en soulevant l’ensemble à l’aide d’une pince ou de baguettes chinoises.

Dressez le tout dans un plat à service et servez aussitôt !