Mea Reka : Pa’aihere rôti au citron confit

100% FENUA – 4 à 6 personnes

Prêt en 45 mn

Ingrédients :

PA’AIHERE (Carangue) : 1 entier (800g à 1 kg)

Citron confit : 2

Gingembre : 1 doigt

Oignon jaune : 1/2

Ail : 2 gousses

Oignon vert : 1 tige

Sauce soja claire : 5 c.à.s

Huile de tournesol

Huile de sésame

Préparation :

Préchauffez le four entre 180° C.

Taillez le premier citron confit en rondelles et hachez le second. Ensuite émincez finement le gingembre, découpez un peu d’oignon et écrasez les gousses d’ail.

Faites une à deux entailles dans la chair des 2 côtés du poisson, ensuite, fourrez la partie ventrale avec l’oignon, l’ail et quelques rondelles de citron confit puis placez-le dans un plat à four.

Ensuite, mélangez la sauce soja, le citron confit haché, le gingembre et un filet d’huile de tournesol et de sésame.

Dans la foulée, arrosez le poisson de cette sauce, placez les dernières rondelles de citron confit dans les entailles du poisson et laissez-le mariner quelques minutes.

Une fois fait, couvrez le plat de papier aluminium et enfournez 25 et 35 minutes suivant la taille et l’épaisseur de votre poisson.

A servir avec un bon riz chaud ou des légumes cuits à la vapeur.